مشهورة في المطبخ الجزائري .. طريقة عمل جريوش

جريوش من الحلويات المعروفة و المشهورة في المطبخ الجزائري و تتمتع بمذاق شهي و لذيذ مما يجعل بعض يعشق تناولها و يحرص على البحث عنها لشرائها نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم.

فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جريوش في المنزل بأسهل الخطوات ..

مقادير جريوش



العجين

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

10 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

نصف ملعقة كبيرة خل ابيض

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

بيضة

نصف كوب ماء

التوبينج

1 كوب عسل

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

ربع كوب سمسم

طريقة تحضير جريوش



- تخلط جميع المكونات الجافة في العجان، ثم تضاف المكونات السائلة

-يترك العجين ليرتاح حوالي ساعة

- يفرد ويشكل على شكل مربعات باستخدام قطاعة، ثم تقسم إلى 4 شرائط رفيعة بدون الوصول لنهاية العجين وتطوى لتشكيل ضفيرة

-تقلى في زيت غزير وساخن، حتى تصبح ذهبية اللون

-تسقى بالعسل وماء الزهر، وتزين بالسمسم، وتقدم