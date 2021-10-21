دي أول كلمة قولتها.. كريم فهمي يكشف كواليس تعرفه على زوجته

كشف الفنان كريم فهمي، ذكريات أول لقاء بينه وبين زوجته، قائلا:" تعرف عليها من إحدى أصدقائي وكنا في رمضان وقتها"، مسترسلا: “كنت نازل لـ صديقتي وزوجتي كانت معاها”.





وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :أول كلمة قولتها "ما أنتي عندك أصحاب حلوين أهوه"، وبعدها تعرف عليها في أحدى السفريات، ومن ثم تقدم لخطبتها بعد عام، وتزوجها.





وتحدث الفنان كريم فهمي عن طفولته، قائلا:" أنا وأحمد كنا دايما بنحب نرمي أي حاجة على الجيران والناس اللي في الشارع".

وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" في مرة وإحنا بنرمي الحاجة والدي شافنا وضربنا يومها علقة موت بـ توكة الحزام".



وتحدث "كريم" خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.