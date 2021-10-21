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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة حب الفنانة ريم مصطفى وابن الجيران.. تفاصيل

الفنانة ريم مصطفى
الفنانة ريم مصطفى

تحدثت الفنانة ريم مصطفى عن قصة حبها الأولى ابن الجيران، قائلة: “كان الحب الأول، وكنت دايما أطلع من البلكونة وأنده له، وكنت مقتنعة وقتها إن أنا شريهان، وصبغت شعري إسود وحواجبي بني”، متابعة:"كنت في سن المراهقة ومفيش عقل خالص."

 

وأضافت "ريم مصطفى"  خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، : “كان معايا ولد اسمه هيثم، كان أول واحد أعجب بيه في حياتي، وكنت دايما أروح نادي الجزيرة ألعب وهو موجود”.
 


وتابعت:"كان عندي 10 سنين، وكنت مقتنعة إنه لازم يكون بيحبني، وهو عمره ما شافني، وعرفت اسمه من صاحبه".

وفي سياق آخر:تحدثت الفنانة ريم مصطفى،  خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، عن مسلسل "أمر واقع" ومشاركتها مع الفنان "كريم فهمي"، قائلة:" كان مفروض نصور مشهد قتل بيني وبين كريم، ولكن معرفنا نصور"، متابعة:" أنا وهو دخلنا في نوبة ضحك متوقفتش ومصورناش المشهد يومها".

 

ووجهت “ريم مصطفى” حديثها لـ "أمير كرارة وكريم فهمي" قائلة:" أنا اتعالجت نفسيا بسببكم، خاصة بعد مسلسل أمر واقع مع كريم والطبال مع أمير"، ليبادرها "أمير كرارة" معلقا:" كل مشاهدها في الطبال كانت عياط..كانت كل يوم تيجي تعيط وتمشي".

 

وأضاف "كرارة"،: "أنا كرهت ريم مصطفى في مسلسل الطبال بسبب دورها ".


وكشفت "ريم" عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، وقصة حبها لابن الجيران، والمواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، بمشاركة المطرب اللبناني بافو

ريم مصطفي الفنانة ريم مصطفى سهرانين كريم فهمي اخبار التوك شو

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