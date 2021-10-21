تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب وموعد خروجه من المستشفى

أعلن النادي الأهلي تعرض رئيسه محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة وتم نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية .

وقال الأهلي في بيانه:" تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس لتكريم كلًا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد".

وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر :" تعرض الخطيب لضغط شديد تسبب في الأم بالعين وتم نقله لإحدى مستشفيات الدقي وسوف يظل بالمستشفى حتى مساء غد".

