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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تكشف تطورات حالة بشرى الصحية

بوسى شلبى
بوسى شلبى

كشفت الإعلامية بوسى شلبى تطورات حالة الفنانة بشرى الصحية من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام.

وقالت بوسي شلبي:" إن بشرى ومكاوي بخير، وعن تفاصيل حادث بشرى، أوضحت: «شكل العربية يخض لكن هما بخير، الحكاية أنهم كانوا بيصوروا برنامج في العربية ولكن لما فرملوا فجأة اتقلبت، الإصابات لم تتعدى بعض الكدمات.. متقلقوش على بشرى ومكاوي».

تعرضت الفنانة بشرى لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي ومذيع تعرض هو أيضا للإصابة.

أكد مصدر طبى بمستشفى الجونة أن الفنانة بشرى تم وضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة داخل إحدى غرف المستشفى ولا توجد بها أى إصابات وهذا الإجراء احترازي تحسبا لظهور أى مضاعفات للحادث وحالتها العامة مستقرة. 

وأوضح المصدر أن بشرى تم نقلها من خلال اسعاف خاص بمستشفى الجونة .

ومن ناحية اخرى قال كمال زاده رئيس القطاع المالي بمهرجان الجونة إن بشرى والمذيع محمد مكاوي بخير وسيخرجان خلال ساعات من المستشفى.

 

واوضح انهما تعرضا لكدمات بسيطة نتيجة انقلاب السيارة بهما خلال تصويرهم برنامج.

 

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