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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صورة الملك سلمان وولي عهده تزين سماء السعودية بافتتاح موسم الرياض

صدى البلد

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021، بعروض الألعاب النارية المذهلة في سماء موقع الحفل، الذي شهد حضوراً جماهيراً كبيراً.

وحرص الحضور على توثيق هذه اللحظات الاستثنائية عبر التقاطها بهواتفهم ومشاركتها مع أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كلمة افتتاح موسم الرياض، التي رحّب خلالها بالحضور، موجهاً الشكر لقيادة السعودية التي ترفع سقف الأحلام والطموحات لكل سعودي.

وقال تركي آل الشيخ: "الموسم الأول كان شعارنا تخيّل والموسم هذا تخيّل أكثر.. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أنه يحقق حلمه".

ورسمت الطائرات من دون طيار (الدرون) عدة لوحات في سماء الفعالية الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وموسم الرياض، بطريقة إبداعية نالت إعجاب الحضور
 

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