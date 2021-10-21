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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس اليوم الخميس 21/10/2021 فى مصر

الطقس
الطقس

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الخميس 21/10/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى  27
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 26
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 27
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 العظمى 26
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 28
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 30
 

درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الخميس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبرى الطقس

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