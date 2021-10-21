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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السبت القادم

طلاب من 9 دول يقيمون "إنديانابوليس 500" أول سباق للسيارات ذاتية القيادة بأمريكا

إنديانابوليس 500
إنديانابوليس 500

تستعد ولاية إنديانا لإقامة فعاليات الحدث الأكبر سباق سيارات "إنديانابوليس 500" السنوي.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، في 23 أكتوبر ، ولأول مرة في تاريخ Indianapolis 500 ، ستشارك السيارات في سباق خاص من 20 لفة بدون السائقين لأنها ذاتية القيادة، وسيكون العرض مفتوح للجمهور، مع جائزة قدرها مليون دولار للفائز.

 

سيتم التحكم في المركبات ذاتية القيادة، من خلال العديد من أنظمة الكمبيوتر والكاميرات وأجهزة استشعار الليدار. ستقوم الفرق الآتية من 9 دول مختلفة لتشارك في الحدث ببرمجة السيارات عن طريق الذكاء الاصطناعي لتشغيل السيارات والتحكم فيها عن بعد لإتمام عدد اللفات المطلوبة، وهي المرة الأولى في تاريخ السباق العريق الذي يتم الاستغناء عن السائقين وهم دائما العنصر الفعال والحماسي في أي سباق سيارات، وبذلك تشكل إنديانابوليس 500 بسباق السيارات ذاتية القيادة خطوة وعلامة جديدة في التاريخ الحديث للمركبات.

 

ستقوم شبكة أنظمة الطاقة غير الربحية (ESN) ومقرها إنديانابوليس برعاية الحدث الفريد من نوعه، بعد ما يقرب من عامين من التطوير والاختبارات، سيشارك في السباق 10 فرق مكونة من طلاب 21 جامعة ومن 9 دول للتنافس على الذكاء والخبرة التكنولوجية والدخول في التحدي للحصول على جائزة تبلغ مليون دولار أمريكي.

 

قال الرئيس التنفيذي لشبكة انظمة الطاقة باول ميتشيل:"من نواحٍ عديدة، يتمحور يوم السبت القادم على عرض فريد من نوعه وهو تتويج لعامين من العمل من قبل عشرات الجامعات التي طورت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال البرمجيات لتوجيه المركبات ذاتية القيادة، ثم اختبار التقنيات الحديثة المستخدمة في السباق على مدى أشهر قبل الإنطلاق الفعلي، وعلى مدار 60 يوما كنا نطبق اختبارات المسار".

إنديانا ولاية إنديانا إنديانابوليس 500 Indianapolis 500 باول ميتشيل

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