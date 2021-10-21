لبنان.. عون لـ المنسقة الأممية: التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم

التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، أن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة، يوانا فرونتسكا، أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم.

ولفت عون الى أن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الأربعاء، عن بدء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخميس.

وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر" إن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال.

وأطلع دانيال على مباشرة الشركة الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

ي سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية اللبنانية إن الشركة ستقدم التقرير المبدئي بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة العمل من قبل فريق الشركة.

وتعد خطة التدقيق، شرطًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي واقتصادي.