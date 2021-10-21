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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترصد انتشار سلالة "إيه واي فور بوينت تو" الجديدة من كورونا في أراضيها

صدى البلد

 أكد كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسلالة "ايه واي 4.2" الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء وأكد كميل خفيزوف، اليوم /الخميس/ - أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات من سلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "ايه واي فور بوينت تو" في بلاده،مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانتشار هذه السلالة الجديدة في روسيا وفي العالم ككل، على نطاق واسع، لافتا إلى أن وتيرة هذه السلالة آخذه في الازدياد، ولكنه استبعد أن تكون هذه السلالة سببا في تواصل واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدان حول العالم.
وأوضح كميل خفيزوف، أن لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في بلاده فعالة، ضد سلالة "ايه واي فور بوينت تو" الجديدة.

يذكر أن السلطات الصحية الروسية قد سجلت، أمس الأربعاء، 34 ألفا و73 إصابة جديدة في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و94 ألفا و825 حالة، في وقت تم تسجيل 1028 وفاة.

وفي السياق نفسه، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على فرض عطلة رسمية تمتد من يوم الثلاثين من الشهر الجاري، وحتى السابع من شهر نوفمبر المقبل، مدفوعة الأجر، في ظل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

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