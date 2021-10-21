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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هاشتاج "السيسي رئيسي" يتصدر تويتر..ومغردون: رئيس التحديات

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “السيسي رئيسي”، وذلك لاستعراض إنجازات الرئيس في الفترى الأخيرة.


و جاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"بناء مصر الحديثة كان عَلِي يدك، تحيا مصر تحيا رئيس مصر #سيسي_رييسي".


وعلق أخر:"الله عليك ياريس ..ايوه الشغل يمشى فى المشروعات الكبرى  #تحيا_مصر  #سيسى_رئيسى#الجمال_فى_صوره #مصر".


وأضاف أخر:"#سيسي_رييسي رئيس العمران والتحديات، تحية للرئيس السيسي ولجيشنا المصري والشرطة".

 

وتصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أمس الأربعاء، وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء. 


فتحت عنوان "تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة، مشددًا على أننا لن ننسى أبناءنا وبناتنا، الذين قدموا أرواحهم وحياتهم وإصاباتهم، لتصبح مصر فى المكانة التي نشهدها حاليا.


ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، فى كلمته أمس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إننا يجب أن نتذكر دائما أن الجيش والشرطة مازالا يقدمان شهداء، موجها التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.

 

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