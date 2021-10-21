مستبعدو الزمالك أمام توسكر يخوضون تدريبات تأهيلية وفنية .. صور

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مواجهة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية خلال مران اليوم الخميس تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق برنامجا تدريبيا للاعبين المستبعدين من لقاء توسكر الكيني استعدادا لمواجهات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وقام المطراوي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران وأدت كل مجموعة تدريبات فنية وخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

