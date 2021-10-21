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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تكشف عن منتج لتفتيح المناطق الغامقة عند الكوع وتحت الإبط

علاج غمقان البشرة
علاج غمقان البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إنه يمكن استخدام كريم بينكي لتفتيح المناطق الغامقة الموجودة عند الكوع أو تحت الإبط، محذرة من إستخدام "البرفيوم"، معقبة: “خطر جدا على البشرة”.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يمكن إستخدام كريم بينكي كمرطب قبل الميك أب، كما أنه أمن جدا على الأطفال والحوامل.

 

ونوهت إلى أن شركة “ميرتى 5” طرحت أنواعا من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عالِ لاحتوائه على زيت الزيتون وزبدة الشيا، وذلك لجميع أنواع البشرة ولعلاج التصبغات.


وذكرت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، وترطيب البشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

كريم بينكي تفتيح المناطق الغامقة تحت الإبط حياتك صحتك الأطفال والحوامل

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