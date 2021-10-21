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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات فارقة..أبو سمبل تتزين لاستقبال ضيوفها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس فجرا

مدينة أبو سمبل السياحية
مدينة أبو سمبل السياحية

ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم نحو جنوب أسوان ، وتحديداً داخل مدينة أبو سمبل السياحية ليشاهدوا ويتابعوا حدوث الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس والمقرر أن تحدث فجر الجمعة 22 أكتوبر 2021 .

ونستعرض في التقرير التالي عبر منصة " صدى البلد " أخر الإستعدادات التى تمت بالمدينة السياحية لإستقبال هذا الحدث العالمى حيث تزينت مدينة أبو سمبل السياحية ، وأصبحت فى كامل جمالها لإستضافة هذه الفعالية التاريخية التى تحدث مرتين سنوياً فى 22 فبراير ، و 22 أكتوبر من كل عام .

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ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستكمال إستعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لإستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير ، بجانب تركيب أعلام مصر وأسوان بالطرق الرئيسية ، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى  التابعة لها .

كما تم رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال ، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدى أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى ، فضلاً عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس وتطبيق التباعد و الإجراءات الإحترازية داخل وخارج المعبد لحماية الأفواج السياحية والزائرة من إنتشار فيرس كورونا .

فيما تم التنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء لتجهيز أماكن تواجد المشاهدين للظاهرة الفلكية وكذلك التنسيق مع إدارة الملاريا لرش المدينة للتخلص من البعوض والحشرات الطائرة، فضلاً عن إجراء أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى نفس السياق أنهت المنطقة الأثرية بمدينة أبو سمبل التجهيز والإعداد لمهرجان تعامد الشمس، من خلال إجراء الصيانة الدورية للمعبد وإزالة تراكمات الرمال والأتربة ومخلفات الطيور من الأثر، بجانب أعمال صيانة الكهرباء وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء والدفع بوابات إلكترونية بمداخل المعبد وتجهيز سيارات جولف لنقل الزوار خاصة من كبار السن وذوى الإعاقة إلى ساحة المعبد.

وكانت قد إستقبلت مدينة أبو سمبل السياحية ضيوفها وزائريها المشاركين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسوانى الأصيل .

وقد قام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستقبال ٥٠ من السفراء والدبلوماسين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين بمطار أبو سمبل الدولي .

وقام وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان بتوزيع ورق البردى والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة وسط تبلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية .

أبو سمبل تزينت لإستقبال ضيوفها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس
أبو سمبل تزينت لإستقبال ضيوفها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس
أبو سمبل تزينت لإستقبال ضيوفها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس
أبو سمبل تزينت لإستقبال ضيوفها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس
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