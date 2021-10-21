أحمد العوضي يستعرض لياقته في تمارين البوكس.. فيديو

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يمارس رياضة "الكيك البوكس".



وظهر أحمد العوضي برفقة مدربه في إحدى صالات الجيم وهو يمارس تدريبات شاقة وعلق قائلاً "Wz البطل" ونال الفيديو العديد من التعليقات من قبل متابعي الفنان".



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الأتربي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.



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