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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا بطمة تتٱلق بـ عباءة زرقاء مطرزة على إنستجرام .. شاهد

دنيا بطمة
دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدت فيها بإطلالة أنيقة.

ظهرت دنيا بطمة بعباءة أنيقة باللون الأزرق المطعم باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، مع اللون البيج الغامق الأنيق للشفاه، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

 وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

احدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

الفنانة المغربية دنيا بطمة إطلالة انيقة عباءة مطرزة اللون الأزرق اعمال دنيا بطمة صورة جديدة

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