عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذروة شهب الجباريات فجر اليوم

البحوث الفلكلية
البحوث الفلكلية

تشهد سماء مصر أمس واليوم الموافق 21-22 أكتوبر، زخات شهب الجباريات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.


وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب الجباريات هي  من زخات الشهب المتوسطة السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وصرح الدكتور تادرس أن زخات شهب الجباريات سوف تصل إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

واضاف  إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

ونوه استاذ الفلك، أن اكتمال القمر سيسبب مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الارض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير ، والتي تحترق في الغلاف الجوي الارضي في صورة شهب.

تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.


شهب الجباريات  تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر الى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بانتاجها لعواصف شهابية، فعادة من موقع مظلم في سنة يكون القمر غير موجود في سماء الليل وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 الى 20 شهاب بالساعة عند ذروتها، ولكن خلال هذا العام 2021 من غير المحتمل رؤية العديد منها ، طبعا هناك دائما عنصر  المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب لكن لا توجد توقعات برؤية الكثير من هذه الشهب بوجود القمر.  

تُعرف شهب الجباريات بانها شهب سريعة للغاية حيث تندفع الى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه ، وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| 5 أسباب تغلق جروب واتساب.. DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء و السقوط

هل يجوز للمرأة عدم مسح شعرها عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| إجراء كويتي عاجل بشأن مصر وقيس سعيد يعلن تفاصيل جديدة عن الحوار الوطني

أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل

فاز 10 مرات.. الزمالك يتفوق على الأندية الكينية عبر تاريخه في البطولات الأفريقية

السائحون والزوار يشهدوا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ