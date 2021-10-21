عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. النيران تلتهم مخزنا للحرس الوطني

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

التهمت النيران مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال، تابع لوزارة الحرس الوطني، في خشم العان في الرياض.

وتفقد فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، وتبين أن السبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر.

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، أعلنت عن إخماد حريق بمستشفى قيد الإنشاء في البصرة.

txt

الكشف عن زيارة لمسئول أمريكي إلى السعودية

txt

بعد انقطاع عامين.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

 

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، ذكرت المديرية في بيان اليوم الخميس، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل مستشفى مكون من أربعة طوابق قيد الانشاء تابع لجامعة البصرة في منطقة ساحة الطيران بمركز المحافظة".

وأضافت أن الفرق طوقت وعزلت النيران التي اندلعت داخل ست غرف مخصصة لاستراحة العمال مشيدة من ألواح الخشب.

كما أبعدت فرق الدفاع خطر انتشار الحريق إلى أروقة مبنى المستشفى قيد الإنشاء.

ولفتت إلى أن “سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز الطبخ”، موضحة أن "الفرق انهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية".

السعودية الرياض الدفاع المدني ماس كهربائي مديرية الدفاع المدني وزارة الحرس الوطني

موضوعات متعلقة

في عام الخط العربي.. السعودية تطلق مبادرة نوعية جديدة

السعودية.. منح 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدر تحذير خطير بشأن كورونا في الشتاء

1.7 مليون طن.. الصناعة: مصر أكبر منتج للتمور في العالم بنسبة 18%

البحث عن الأب ونجل عمه.. انقلاب سيارة بمصرف كرم وإنقاذ طفلين في دكرنس

رونالدو وصلاح وجهًا لوجه..موقع مانشستر يونايتد يتحدث عن "الفرعون" قبل موقعة الأحد

المالية: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس

«دعم استقرار ليبيا» ينهي 10 سنوات من فوضى|وشرط وحيد لتحقيق آمال الليبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتيها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

فيديو

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ