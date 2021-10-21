السعودية.. النيران تلتهم مخزنا للحرس الوطني

التهمت النيران مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال، تابع لوزارة الحرس الوطني، في خشم العان في الرياض.

وتفقد فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، وتبين أن السبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر.

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، أعلنت عن إخماد حريق بمستشفى قيد الإنشاء في البصرة.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، ذكرت المديرية في بيان اليوم الخميس، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل مستشفى مكون من أربعة طوابق قيد الانشاء تابع لجامعة البصرة في منطقة ساحة الطيران بمركز المحافظة".

وأضافت أن الفرق طوقت وعزلت النيران التي اندلعت داخل ست غرف مخصصة لاستراحة العمال مشيدة من ألواح الخشب.

كما أبعدت فرق الدفاع خطر انتشار الحريق إلى أروقة مبنى المستشفى قيد الإنشاء.

ولفتت إلى أن “سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز الطبخ”، موضحة أن "الفرق انهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية".