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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشان تسجيل المواد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشؤون  التعليم والطلاب انه تم بدء تسجيل المواد للطالب للبرامج باللغة العربية لافتا انه يتم التسجيل إلكترونياً .

واضاف وكيل كلية الزراعة خلال تصريحاته لصدي البلد يجب علي الطالب مراعاة البنود التالية :

1- التأكد من البيانات المطلوبة وتحديد المقررات بدقة قبل التسجيل النهائي

2- يسمح بالتسجيل لمرة واحدة فقط من الأيميل لذا يجب على كل طالب ان يسجل بنفسه

3- طلاب الحذف والإضافة يسمح لهم بأضافة المقررات التى وضعت باستمارة الحذف والإضافة فقط

4- اللينك يمكن الإضافة عليه حتى يوم الأحد 24 / 10 / 2021 الساعة الثانية عشر مساء

أسم البرنامج والمستوى

اللينك

الباركود

مستوى أول علوم غير مستكمل

ونقل قيد

https://forms.office.com/r/264P75nZqJ

برنامج الهندسة الزراعية يشمل

مستوي أول غير مستكمل

https://forms.office.com/r/BpUMHFF2U0

برنامج الإنتاج النباتى

https://forms.office.com/r/E6qZfzaRYH

برنامج الإنتاج الحيوانى

https://forms.office.com/r/J1WjeXzfFr

برنامج التكنولوجيا الحيوية

https://forms.office.com/r/xv43fzNAyX

برنامج علوم الأغذية

https://forms.office.com/r/RMVLYMDMSC

برنامج الوقاية

https://forms.office.com/r/hMJsZb2kHT

برنامج العلوم الاقتصا دية

والاجتماعية

https://forms.office.com/r/tVecaJdPdt

برنامج أراضى ومياه

https://forms.office.com/r/2EaswSa08h

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