نائب محافظ الجيزة: تكلفة توصيل المرافق لشارع عرضه 4 أمتار أكثر مما ينفق بإنشاءات العاصمة الإدارية

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظة الجيزة، إن تنسيقية شباب الأحزاب، ليس مصطنع، مؤكدا أن هناك سياسيين متواجدين في المواقع التنفيذية وهي مسئولية ضخمة .

وأضاف إبراهيم الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن فقدان الارادة السياسية لدى الدولة قبل 2011 كان سبب في إنتشار مخالفات البناء .

وتابع إبراهيم الشهابي، أنه لم يمن هدف الدولة أن تهدم "بيوت" قبل صدور قانون التصالح، مؤكدا أن تكلفة توصيل المرافق لشارع عرضه 4 متر أكثر من تكلفة توصيل مرافق العاصمة الإدارية.

رفعنا كفاءة شركات النظافة في منطقة حدائق الأهرام

وأشار نائب محافظ الجيزة إلى أنه رفعنا كفاءة شركات النظافة في منطقة حدائق الأهرام، مؤكدة ان كل المشروعات المتأخرة في الصرف الصحي ومياه الشرب دخلت حيز التنفيذ.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن حياه كريمة ستنهي احتياح الريف المصري على مستوى الجمهورية لخدمات الصرف الصحي، مؤكدا انه دفعنا بلجان في كل فرية تسمع إحتياجات الناس