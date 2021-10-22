اكتشاف نوع من الفئران عاش في مصر منذ 34 مليون عام..الباحثة شروق الأشقر توضح

قالت شروق الأشقر، الباحثة في فريق "سلام لاب" المتخصص في علم الحفريات الفقارية، إنها درست في كلية العلوم قسم الجولوجيا، ومن ثم تخصصت في علم الحفريات الفقارية، منوهة بأن مصر تنتج حفريات فقارية منذ عام 97.

وأضافت “شروق الاشقر” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة"إم بي سي مصر"، أرض الفيوم تتميز بحفظها الجيد للحيوانات، متابعة: الفيوم أرض منخفضة وتحتوي على طبقات سفلية تتضمن العديد من الحفريات.

وأوضحت أنها اكتشفت جنس جديد لأحد الثدييات التي عاشت في غابات الفيوم الاستوائية منذ 34 مليون سنة، وأطلقت عليه اسم “قطراني-ميز-سفروتس”، وذلك نسبة إلى جبل قطراني مكان الاكتشاف والذي يقع في مدينة الفيوم على بعد 15 كيلو متر من بحيرة قارون.

وأشارت غلى أن كلمة ميز فيعني فأر باللغة اللاتينية، وسفروتس من سفروت وهو مصطلح شائع يطلق على الأشياء صغيرة الحجم، حيث أن الكائن المكتشف يبلغ وزنه 40 جراما فقط.