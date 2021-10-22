لم تصلنا مخاطبات .. دياب يكشف موقف رابطة الأندية من أزمة شيكابالا

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موقف الرابطة من أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك عقب ايقافه لمدة 8 مباريات في الدوري.

وأكد دياب في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن الرابطه لديها اختصاصات محدده متعلقه بحقوق البث والرعاية التسويقية بالاضافة لادارة المسابقات وتنظيمها مشددا ان الرابطه ليس لديهم اي علاقه بتلك الازمة

وأضاف ان الرابطه لن تسمح بان يتم اقحامها في الازمة مشددا ان هناك خطة عمل محدده

وتابع ان الرابطه لم يتم مخاطبتها بشان تلك الازمة خاصة انه امر غير موجود في القانون مشددا ان جميع اعضاء الرابطه يعملون بشكل تطوعي

وأكمل ان الرابطه حاليا تعكف على وضع لائحة المسابقات مشددا انه كان يفضل اقامة الدوري من دور واحد ولكن معظم الاندية رفضت الامر

واضاف ان هناك اتجاه لاقامة المسابقات خلال الموسم المقبل في موعدها لتجنب ضعط المباريات

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.