دوري أبطال أفريقيا.. قائمة إجبارية لـ الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي دخول فريقه في معسكر مغلق مساء اليوم ولمدة 24 ساعة فقط قبل مواجهة الحرس الوطني المقرر لها السادسة من مساء غد السبت بملعب السلام في إياب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت مواجهة الذهاب التي اقيمت في استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالتعادل 1-1 .

وتضم قائمة معسكر أبناء الرداء الأحمر لمواجهة الحرس الوطني التي سعلنها بيتسو موسيماني اليوم كل من علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعه وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف ، فيما لم يتحدد موقف حسين الشحات من الإنضمام للقائمة بعد عودته من الإصابة خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني قائمة مباراة الغد أمام الحرس الوطني بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف .