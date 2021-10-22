روسيا تؤيد انضمام الصين إلى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ

صرح سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية جريجوري ماشكوف بأن بلاده تؤيد انضمام الصين إلى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.



وقال ماشكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة إن قبول عضو جديد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في هذا النظام، وهذا غير متوفر حاليا.



وأضاف: "بشكل عام، موضوع العضوية حساس للغاية ولا يخضع للنقاش العلني، ولست على استعداد لإبراز مواقف الدول فيما يتعلق بقبول هذه الدولة أو تلك، أؤكد فقط الموقف الروسي".



وتابع قائلا: نحن مؤيدون لانضمام دول ذات قدرات صاروخية في نظام التحكم في تكنولوجيا القذائف، بما في ذلك الصين".



واستدرك قائلا: في الوقت نفسه، سأشدد بشكل خاص على الحاجة إلى موافقة جميع أعضاء نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف على انضمام البلد ليصبح مشاركًا كاملاً في النظام، ولم نتوصل إلى هذا بعد".

