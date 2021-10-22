وكيل الرياضة بالدقهلية يشهد تكريم أوائل الطلبة وفريق الكرة بـ كفر عبد المؤمن

شهد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء امس، الخميس، حفل تكريم أوائل الطلبة، وفريق كرة القدم، بمركز شباب كفر عبد المؤمن، التابع لادارة شباب دكرنس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الثقافة وقصر ثقافة دكرنس لتشجيع أبناء المحافظة على التقدم الدراسي والرياضي وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبدأ الحفل بالعرض المسرحي "عين الحياة" لفرقة فلاحين المنصورة تأليف لينين الرملي وإخراج د. أيمن الشيوي، ألحان حسن ذكي، ديكور أدهم صبري، مخرج مساعد محمد عبدالجواد، مخرج منفذ صبري ناصف، وبطولة مجموعة من شباب قصر الثقافة، ثم حفل التكريم والذي بدأ بتكريم وكيل الشباب والرياضة، وعدد من مدراء المدارس، وأوائل الطلبة من أبناء المركز في المراحل الدراسية المختلفة، ثم تكريم فريق كرة القدم على خلفية البطولات التي حققها في أكثر من بطولة على مستوى مركز دكرنس.



يذكر أن الحفل هو ضمن سلسلة احتفالات وتكريمات مختلفة دشنها ابن دكرنس أحمد عاشور بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، للنهوض بالصحة الجسدية والعقلية للأبناء من بداية نضجهم، لتأسيس شباب واعي بضرورة التفوق العلمي إلى جانب الاهتمام باللياقة البدنية، وتحصيل مراكز مهمة رياضيا.

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