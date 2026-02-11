قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
اقتصاد

رئيس جهاز العلمين الجديدة يعلن عن أول فرصة استثمارية لنشاط تجاري بالمدينة التراثية بنظام "حق الانتفاع"

فرصة استثمارية
فرصة استثمارية
آية الجارحي

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح أول فرص استثمارية بالمدينة التراثية بنظام “حق الانتفاع”.

 وذلك بنظام العروض (الفنية + المالية)، في خطوة تعكس بدء مرحلة جديدة من تنشيط الاستثمار داخل أحد أهم المشروعات الحضارية بالمدينة، مؤكدًا أن الطرح يشمل محال تجارية بمبنى P1 بالمدخل الرئيسي للمدينة التراثية، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأنشطة السياحية والخدمية واللوجستية.

أوضح رئيس الجهاز أن المدينة التراثية تُعد وجهة متكاملة وفريدة من نوعها، حيث تم تصميمها لتكون مركزًا حضاريًا نابضًا بالحياة يخدم سكان وزوار المدينة على مدار العام، مؤكداً أن هذا الطرح يمثل الانطلاقة الاستثمارية الأولى داخل المدينة التراثية منذ إنشائها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المدينة تتمتع بحزمة متكاملة من المزايا التنافسية التي تجعلها من أبرز نقاط الجذب الاستثماري، حيث تضم فنادق فاخرة، ومسجدًا، وكنيسة في صورة معمارية تعكس روح التعايش والتنوع الحضاري، وتحتوي على مناطق تجارية وخدمية متنوعة تدعم مختلف الأنشطة الاستثمارية، وتطل كافة مرافقها على بحيرة صناعية ومسطحات خضراء مفتوحة توفر بيئة ترفيهية وسياحية عالمية المستوى.

وأضاف رئيس الجهاز أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب مدينة العلمين الجديدة، وتوافر أماكن انتظار سيارات واسعة مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، بما يضمن سهولة الوصول والحركة للزوار ورواد الأنشطة المختلفة.

وسلط الدكتور محمد خلف الله الضوء على مركز المؤتمرات بالمدينة التراثية، واصفاً إياه بأنه أحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها حالياً، موضحاً أنه مصمم ليكون مركزاً لوجستياً رئيسياً يضم 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، بما يدعم استضافة الفعاليات الكبرى والمعارض والمؤتمرات على المستويين المحلي والدولي.

واختتم رئيس الجهاز تصريحه مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها كمدينة مستدامة تعمل طوال العام، داعياً المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة الواعدة، والمشاركة في أولى خطوات الاستثمار داخل المدينة التراثية، والمساهمة في صياغة مستقبل جديد لمنطقة الساحل الشمالي.

العلمين الجديدة حق الانتفاع القرى السياحية فرص استثمارية

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

الثروة السمكية

تعزيز التعاون المصري-الدنماركي لتطوير المزارع السمكية ودعم الاستدامة الغذائية

وزارة الاتصالات

انطلاق فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا»

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد