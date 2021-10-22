وكيل رياضة الدقهلية يشهد عمومية مركز شباب مدينة ميت غمر

شهد اليوم الجمعة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر بتاءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.

وكان ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب و احمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر.و ادرى حامد عبد المعطي وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية .

وكان في استقباله احمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر وياسمين جلال المدير التنفيذى لمركز شباب مدينة ميت غمر .

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عبد البديع الشندى عبد السلام المشرف على العملية الانتخابية بمركز شباب مدينة ميت غمر وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

ويبلغ إجمالي عدد الاعضاء بالجمعية العمومية ( ٨٦٣٣ ) عضوا وإجمالي من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية ( ٣٨٠٥) عضوا بالجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر وقد بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء .

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم اماكن التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر ومراعاة التباعد الاجتماعي .

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