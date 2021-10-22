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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتقصير فى العمل.. وزير الزراعة يستبعد بعض المسئولين في مديرية الدقهلية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

 تم إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميت غمر وأيضا مدير المكتب الزراعي بناحية "هلا" إدارة ميت غمر الزراعية وذلك نتيجة تقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدى على الأراضي الزراعية ، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 


وكان القصير قد تلقى شكاوى من بعض المواطنين عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية هلا ميت غمر وعلى الفور.

 
كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي  بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية .


وزير الزراعة أكد أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والازالة في المهد لأي اعمال تشوين او مواد بناء وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي واحالة المخالفين الى النيابة العسكرية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن .

 

واضاف السيد القصير أنه سوف يتم استبعاد أي مسئول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله.

الزراعة وزير الزراعة مديرية الزراعة بالدقهلية التعديات على الاراضي الزراعية مواجهة

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