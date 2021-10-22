بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السويس

ينقل التلفزيون المصري، شعائر خطبة وصلاة الجمعة اليوم، في بث مباشر، من مسجد بدر بمحافظة السويس، بعد فتح دورات المياه لأول مرة بعد غلقها مدة طويلة بسبب جائحة كورونا.

موضوع خطبة الجمعة

كانت وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: "النبى صلى الله عليه وسلم معلمًا ومربيًا"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .



وفي السياق ذاته قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح للعاملين بدخول ديوان عام الوزارة الا بعد التطعيم ضد فيروس كورونا او احضار شهادة تثبت الحصول على التطعيم من مركز طبي معتمد .

وجهت وزارة الأوقاف، الأئمة بضرورة الحديث خلال خطبة الجمعة ، حول أهمية الحصول على لقاح كورونا، وبيان أنه من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، وأنه يدخل فى باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.