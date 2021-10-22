لليوم الرابع على التوالي.. الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن قوات الحكومة الإثيوبية شنت قصفا جويا على عاصمة الإقليم مكيلي لليوم الرابع على التوالي.

وأكد المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي جيتاشيو رضا، في حديث لوكالة "رويترز" أن القوات الإثيوبية جددت قصفها على الإقليم، لافتا إلى أنه سيتواصل لاحقا مع الوكالة للكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعربت الولايات المتحدة، في وقت سابق عن استيائها وإدانتها لتصعيد العنف في تيجراي بعد الضربة الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي ضد عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "لقد أطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات في ميكيلي وفي محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر".

وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن في محادثات".