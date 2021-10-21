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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة أنباء فرنسية:

خلال أسبوع.. إثيوبيا تشن رابع غارة جوية على إقليم تيجراي

القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن إثيوبيا نفذت غارة جوية جديدة ضد عاصمة إقليم تيجراي، ميكيلي، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول.

وحسب الوكالة الفرنسية، تعد هذه الغارة الجوية الرابعة التي تشنها القوات الإثيوبية على  ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

الولايات المتحدة تعرب عن استيائها حيال تصعيد العنف في إقليم تيجراي الإثيوبي

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وأكدت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، شن غارات جوية على أهداف في إقليم تيجراي شمال البلاد.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للحكومة الإثيوبية، على حسابها عبر "تويتر"، أن الغارات الجديدة استهدفت منشآت استخدمتها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة لإنتاج الأسلحة وإصلاح المعدات العسكرية.

وأضاف أن "العمليات المركزة استهدفت مخابئ غير قانونية للأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة في مواقع محددة".

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها وإدانتها لتصعيد العنف في تيجراي بعد الضربة الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي ضد عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "لقد أطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات في ميكيلي وفي محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر".

وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن في محادثات".

اثيوبيا غارة جوية إقليم تيجراي ميكيلي القوات الإثيوبية

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