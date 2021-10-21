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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب مجازر في إقليم تيجراي.. فيديو

آبي أحمد رئيس الوزراء
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يرتكب جرائم حرب في إقليم تيجراي، موضحا أنه قوات آبي أحمد قامت بعمل قصف جوي على إقليم تيجراي وارتكبت مجازر بحق مدنين.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن  الوضع في إقليم تيجراي أصبح أمرا مأساويا، قائلا: «ما يقوم به آبي أحمد من مجازر في إقليم تيجراي وصلت إلى جرائم حرب».


وتسائل: هل تصل جرائم آبي أحمد في إقيلم تيجراي به إلى المحاكمة.. هل يقف رئيس الوزراء الإثيوبي أمام المحكمة الجنائية الدولية.


كما تسائل هل الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي تكون بداية لمحاكمة آبي أحمد؟، مؤكدا أنه من الواضح أن هناك تكشير للأنياب من الاتحاد الأوروبي تجاه آبي أحمد.
 

 

 

أحمد موسى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إقليم تيجراي تيجراي

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