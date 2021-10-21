الولايات المتحدة تعرب عن استيائها حيال تصعيد العنف في إقليم تيجراي الإثيوبي

أعربت الولايات المتحدة عن استيائها حيال تصعيد العنف في تيجراي بعد الضربة الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي ضد عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "لقد أطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات في ميكيلي وفي محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر".



وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن في محادثات".