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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة التاسعة.. الاتحاد في الصدارة

الاتحاد
الاتحاد

تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي ولعل ابرز المواجهات بين الاتحاد ومنافسه الشباب .

ويسعي فريق الاتحاد لتحقيق الفوز امام الشباب اليوم لتعويض خسارة نقطتين الجولة الماضية بعد التعادل امام فريق ضمك . 

ويأمل رفاق محترفنا المصري أحمد حجازي لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدورى السعودي .

كما يلعب اليوم فريق الفيصلي أمام التعاون في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق ضمن منافسات نفس الجولة

ويستضيف فريق ضمك منافسه الحزم في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة .

جدول ترتيب الدورى السعودي قبل لقاءات اليوم :

1- الاتحاد  : 17 نقطة 
2- ضمك : 15 نقطة 
3- الفيحاء : 13 نقطة 
4- النصر : 12 نقطة 
5- الفتح : 12 
6- الشباب 12 
7- الهلال : 12
8- الاهلي : 11 
9- الرائد : 11 
10- الحزم : 10 
11- الفيصلي : 10 
12- الباطن : 9 
13- الطائي : 7 
14- الاتفاق : 7 
15- ابها : 7 
16- التعاون : 3 

الدوري السعودي الاتحاد ترتيب الدوري السعودي أحمد حجازي

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