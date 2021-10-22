ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة التاسعة.. الاتحاد في الصدارة

تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي ولعل ابرز المواجهات بين الاتحاد ومنافسه الشباب .

ويسعي فريق الاتحاد لتحقيق الفوز امام الشباب اليوم لتعويض خسارة نقطتين الجولة الماضية بعد التعادل امام فريق ضمك .

ويأمل رفاق محترفنا المصري أحمد حجازي لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدورى السعودي .

كما يلعب اليوم فريق الفيصلي أمام التعاون في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق ضمن منافسات نفس الجولة

ويستضيف فريق ضمك منافسه الحزم في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة .

جدول ترتيب الدورى السعودي قبل لقاءات اليوم :

1- الاتحاد : 17 نقطة

2- ضمك : 15 نقطة

3- الفيحاء : 13 نقطة

4- النصر : 12 نقطة

5- الفتح : 12

6- الشباب 12

7- الهلال : 12

8- الاهلي : 11

9- الرائد : 11

10- الحزم : 10

11- الفيصلي : 10

12- الباطن : 9

13- الطائي : 7

14- الاتفاق : 7

15- ابها : 7

16- التعاون : 3