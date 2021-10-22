ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة التاسعة.. الاتحاد في الصدارة

تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي ولعل ابرز المواجهات بين الاتحاد ومنافسه الشباب .
ويسعي فريق الاتحاد لتحقيق الفوز امام الشباب اليوم لتعويض خسارة نقطتين الجولة الماضية بعد التعادل امام فريق ضمك .
ويأمل رفاق محترفنا المصري أحمد حجازي لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدورى السعودي .
كما يلعب اليوم فريق الفيصلي أمام التعاون في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق ضمن منافسات نفس الجولة
ويستضيف فريق ضمك منافسه الحزم في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة .
جدول ترتيب الدورى السعودي قبل لقاءات اليوم :
1- الاتحاد : 17 نقطة
2- ضمك : 15 نقطة
3- الفيحاء : 13 نقطة
4- النصر : 12 نقطة
5- الفتح : 12
6- الشباب 12
7- الهلال : 12
8- الاهلي : 11
9- الرائد : 11
10- الحزم : 10
11- الفيصلي : 10
12- الباطن : 9
13- الطائي : 7
14- الاتفاق : 7
15- ابها : 7
16- التعاون : 3