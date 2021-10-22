أسطورة النادي الأهلي.. محمود الخطيب صاحب رقم قياسي صمد ربع قرن بعد اعتزاله |نوستالجيا

يعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي أحد أعظم أساطير كرة القدم المصرية والافريقية والعربية .

وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مصر القلعة الحمراء بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة النادي الأهلي المارد الأحمر خلال دورة 2021-2025 .

ونعرض لكم أهم الإنجازات لـ محمود الخطيب كلاعب :

بدأ محمود الخطيب مسيرته كناشئ في نادي النصر القاهري ثم انتقل للأهلي عام 1971

أول مباراة رسمية لـ محمود الخطيب امام البلاستيك في موسم 1972-1973 بينما آخر مباراة أمام الهلال السوداني في بطولة أبطال إفريقيا.

حينما كان محمود الخطيب لاعبا نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983 كأول لاعب مصري يفوز بها .

نجح الخطيب في انهاء مسيرته الرياضية دون الحصول علي أي بطاقة طوال 450 مباراة لعبها

ومع النادي الأهلي توج بـ 10 بطولات دوري محلي وخمس ألقاب كأس كما توج بخمسة ألقاب قارية بواقع بطولتي أفريقيا للأندية البطلة وثلاث بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكأس

محمود الخطيب هو أول لاعب يسجل 100 هدف مع الأهلي.

سجل محمود الخطيب مع الأهلي 159 هدفا في مختلف المسابقات .

تربع محمود الخطيب على قائمة هدافي مصر في البطولات الإفريقية للأندية برصيد 37 هدفا وظل متصدر القائمة لربع قرن بعد اعتزاله .

ومع منتخب مصر حقق محمود الخطيب كأس أمم أفريقيا عام 1986 .

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أعلن الاثنين الماضي، ترشحه لدورة جديدة لمدة أربع سنوات في رئاسة القلعة الحمراء .

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إنه استقر على خوض الانتخابات الجديدة وسيبدأ مشاورات تشكيل قائمته بدءا من الغد.

وأضاف محمود الخطيب، أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

وأوضح الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وشدد أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وقال إن تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وأضاف أن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام 2015 قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2016، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه في 2017 قبل أن تصل إلي 1.294 مليار جنيه فى عام 2018 ، لترتفع في العام التالي 2019 إلى 2.266 مليار جنيه، وتصل إلى 2.277 في2020 وتصل إلى ذروتها في 2021