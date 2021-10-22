هجوم شديد على الدكتور مبروك عطية.. اعرف السبب

تسببت التصريحات المؤخرة للدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن شكوى الزوجات من ضربهن ، في حالة من الهجوم الشديد عليه من النساء وتصدر اسمه الكلمات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى، مبيناً أنه لا يوجد ما يبرر ضرب الزوج لزوجته إلا أن يجب أن يكون هناك محاولات للإصلاح دون هدم الأسر.

العنف الأسري

ولفت عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تعقيباً على العنف الأسري إلى أنه لو قام الرجل من النوم وضرب مراته يدخل المستشفى النفسية، لكن الرجل الطبيعي قد يصل لتلك المرحلة بحالة استفزاز عالية جداً.

وطالب الزوجة بالعودة إلى زوجها وتعينه على عدم الشرب وتربية البنات الثلاثة، مؤكداً أن البيوت مبنية على أسرار ولست أدري كيف عرف الناس بأمر ضربها.



وعبرت كثير من النساء في تغريدات على موقع تويتر، عن غضبهن من أن الدكتور مبروك عطية ، برر عنف الزوج على زوجته، مما قد يؤدي إلى تمادي الأزواج في العنف ضد زوجاتهن.



رأي الدكتور مبروك عطية في العري

وفي تصريح آخر له ، قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه لم يرد أبدا أن سيدنا عمر بن الخطاب ضرب سيدة ، بل كان يتعسس ليلا لمعرفة أحوال المسلمين.



وأضاف مبروك عطية، في فيديو له، أن سيدنا عمر بن الخطاب كان رجلا شديدا، لكنه لم يضرب بنتا ولا امرأة، ولا خلعت امرأة الحجاب في عهده، لأنه كان متشددا في مسألة الحجاب.

وأشار إلى أن امرأة تعري جسدها وتكشف شعرها فهي بحاجة إلى مصحة نفسية وتعالج في مستشفى الأمراض النفسية.

وذكر أن الحجاب وستر الجسد هو واجب بشري لكل الخلق وليس المسلمون فقط، فالله تعالى قال في كتابه العزيز (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) منوها أن الخطاب في الآية للجميع وليس المسلمون فقط.