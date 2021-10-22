نشرة أخبار العالم | انفجار وهجوم إرهابي بـ روسيا خلال زيارة رئيس وزراء إسرائيل .. إثيوبيا تقصف تيجراي لليوم الرابع .. أسعار الذهب والدولار

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

رئيس وزراء إسرائيل يغادر إلى روسيا



شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أثناء مغادرته تل أبيب للقيام بأول زيارة رسمية إلى روسيا، على أهمية العلاقات بين الجانبين.

رئيس وزراء إسرائيل مغادرا إلى روسيا: 'لدى موسكو مكانة خاصة إقليميا ودوليا والأمور تسير باتجاه جيد.. بوتين يبحث مع بينيت الجمعة العلاقات الروسية-الإسرائيلية والأوضاع في الشرق الأوسط

وقال بينيت للصحفيين صباح اليوم الجمعة، قبل ركوب طائرته للتوجه إلى مدينة سوتشي حيث سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين الدولتين تشكل "مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، بسبب مكانة روسيا الخاصة إقليميا ودوليا ووجود مليون مواطن في إسرائيل ينطقون اللغة الروسية ويشكلون جسرا بين البلدين".

وتابع: "بشكل عام، سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعززان بشكل ملموس وهناك طاقات كبيرة والاتجاه الذي تسير به الأمور جيد جدا".

ووصل بينيت لاحقا إلى سوتشي على متن طائرة تحمل علمي إسرائيل وروسيا.

وأكد الكرملين أمس أن بوتين وبينيت من المفترض أن يستعرضا خلال اللقاء المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت يعتزم بحث الملف الإيراني مع بوتين، بالإضافة إلى طيف من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.

روسيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار وحريق في مصنع بمقاطعة ريازان



أفادت وسائل إعلام روسية بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار تسبب في اندلاع حريق في ورشة داخل مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أثناء مغادرته تل أبيب للقيام بأول زيارة رسمية إلى روسيا، على أهمية العلاقات بين الجانبين.

وقال بينيت للصحفيين قبل ركوب طائرته للتوجه إلى مدينة سوتشي حيث سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين الدولتين تشكل "مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، بسبب مكانة روسيا الخاصة إقليميا ودوليا ووجود مليون مواطن في إسرائيل ينطقون اللغة الروسية ويشكلون جسرا بين البلدين".

وتابع: "بشكل عام، سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعززان بشكل ملموس وهناك طاقات كبيرة والاتجاه الذي تسير به الأمور جيد جدا".

ووصل بينيت لاحقا إلى سوتشي على متن طائرة تحمل علمي إسرائيل وروسيا.

روسيا.. إحباط محاولة هجوم إرهابي لتنظيم داعش في إقليم ستافروبول



أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط محاولة هجوم إرهابي لاستهداف البنية التحتية للمواصلات في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا من قبل أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: “تم إحباط محاولة أحد مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا، تنفيذ عملية إرهابية لاستهداف مرافق البنية التحتية للنقل في إقليم ستافروبول باستخدام عبوة ناسفة".

وأوضح الأمن الروسي أنه أثناء تفتيش مكان إقامة المحتجز تم العثور على متفجرات ومواد تستعمل لصنع العبوات الناسفة.

لليوم الرابع على التوالي.. الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي



أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن قوات الحكومة الإثيوبية شنت قصفا جويا على عاصمة الإقليم مكيلي لليوم الرابع على التوالي.

وأكد المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي جيتاشيو رضا، في حديث لوكالة "رويترز" أن القوات الإثيوبية جددت قصفها على الإقليم، لافتا إلى أنه سيتواصل لاحقا مع الوكالة للكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعربت الولايات المتحدة، في وقت سابق عن استيائها وإدانتها لتصعيد العنف في تيجراي بعد الضربة الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي ضد عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "لقد أطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات في ميكيلي وفي محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر".

وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن في محادثات".

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار.. اعرف التفاصيل



ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1790.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 %، إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: ”هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار“، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 % إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي.

وقفز البلاتين 0.9 % إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 2011.59 دولار.

وكان الدولار قد تراجع أمام العملات المنافسة، يوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة ”إيفرجراند“ الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الخميس، بعدما فاق تأثير تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته العملة الصينية من الأنباء عن إيفرجراند، بالإضافة إلى توقف ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1627 دولار في حين حام الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت سابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات.