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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

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إزالة 20 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدى بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 8235 م٢ عبارة عن الآتي: -

 

- تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدى بمساحة 5020 م٢ ببدر .

-  تنفيذ 6 حالات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1200 متر عبارة عن مفاحم مخالفة للبيئة  بحوش عيسى.

- إزالة 3 حالات  تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1040 م بقري كوم زمران و المسين بالدلنجات.

- إزالة حالتي تعدى بمساحة 320 م٢ بنطاق قرى دمسنا و كوم القناطر بأبو حمص عبارة مباني بالطوب الأبيض.

-  ايقاف اعمال وفك شدة خشبية بمساحة 300 م بنديبة بدمنهور..

- إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 180 م٢ بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية لعمل سلم خرسانى.

- إزالة حالتي تعدى بمساحة 75 م و فك شده خشبيه على مساحة 100 م برشيد.

البحيرة محافظ البحيرة إزالة التعديات إيقاف التعدي علي الأراضي الزراعية الأراضى الزراعية املاك الدولة

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