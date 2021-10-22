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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس والجزائر يصدران طابع بريدي مشترك .. ما السبب ؟

طابع بريد مشترك
طابع بريد مشترك

 اعلن البريد التونسي عن إصدار  طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري يوم 24 أكتوبر 2021، حول “وادي مجردة” باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين.

وذكرت صحيفة ديلي الجزائر أن ذلك تأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.

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بعد تونس والجزائر.. حرائق الغابات تصل ليبيا.. فيديو

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تعليق مجلس وزراء الداخلية العرب على حرائق تونس والجزائر

جاء ذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 يناير 2019

يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 24 أكتوبر 2021 بجميع مكاتب البريد التونسية والجزائر ية. 

تونس الجزائر مكاتب البريد البريد التونسي علاقات تاريخية طابع بريد

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