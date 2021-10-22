فحص وعلاج 1900 مواطن في قافلة طبية بـ دمياط

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القافلة التى أطلقتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة الأزهر، أمس الخميس، بمنطقة طبل التابعة لقرية الخياطة بمركز دمياط، قدمت خدمات طبية وعلاجية متكاملة بتخصصات مختلفة لعدد ١٨٨٩ مواطن.

وأضافت منال عوض أنه تم توقيع الكشف الطبى لما يقرب من ٤١٢ مواطن بتخصص العيون، حيث تم تحويل ٣٧ حالة لإجراء عمليات و صرف نظارات طبية لعدد ٢٤٤ حالة، هذا إلى جانب صرف ٢٤٢ عبوة دواء، مشيرة إلى أن تم توقيع الكشف الطبى على عدد ١٥٩ حالة بتخصص الباطنة، و١٩٧ حالة بتخصص العظام، بالإضافة إلى إجراء ٢٤٠ فحص طبى على الأطفال، و ١٣٧ جلدية و أيضاً توقيع الكشف الطبى على ١٢١ حالة بتخصص أنف وأذن وحنجرة، فضلاً عن إجراء ٣٩ فحص طبى لأمراض القلب متضمنة إجراء رسم القلب والذى تم إدراجه للمرة الأولى بخطط القوافل، وإجراء ٨٤ فحص طبى بتخصص المخ والأعصاب و ٥٤ بقسم النساء والوليد، كما تم استقبال ٢٨ حالة بقسم الجراحة العامة و ٧٠ حالة أخرى بقسم الأسنان، وإجراء الفحوصات اللازمة بالسونار لعدد ١٧ حالة.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة تطعيم ١٣٢ مواطن بلقاح كورونا، إلى جانب استقبال ٨٠ حالة بقسم المبادرات العامة "١٠٠ مليون صحة".

وأشادت "محافظ دمياط" بجهود القائمين على تلك القافلة التى جاءت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، متوجهة بالشكر الجزيل إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر على ما حققته تلك المبادرة من تقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية بطبل تم اطلاقها على مدار أمس الخميس بمدرسة الهدى الابتدائية وتضمنت نخبة من أساتذة واطباء جامعة الأزهر وعيادات متنقلة بتخصصات طبية مختلفة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

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