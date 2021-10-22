تحرير 480 محضرا تموينيا بـ دمياط

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ دمياط عن تحرير٤٨٠ محضرا، خلال الحملات المُنفذة بالنصف الأول من الشهر الجارى، وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع و التأكد من صلاحياتها.

وتم تحرير ٦٢ محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وعدم الالتزام بالمواصفات و مخالفات اخرى، وبمتابعة المرور على الأسواق فقد تم تحرير( ٤١٨) محضر بعد رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة وأيضاً مخالفات متعلقة بالبوتجاز والإدارة بدون ترخيص .

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بسحب٣٠ عينة من القمح المُعد للطحن ودقيق ٨٢٪ ونخالة، فضلاً عن سحب ٨٠ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

أقرأ أيضا