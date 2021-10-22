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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكابيتانو.. سعد سمير يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

غالي وسعد ووليد
غالي وسعد ووليد

هنأ سعد سمير نجم الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، زميله السابق، حسام غالي، نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب، بعيد ميلاده الـ 40.


ونشر سعد سمير عبر حسابه علي "إنستجرام" صورة له رفقة حسام غالي، وعلق عليها:  عيد ميلاد سعيد يا كابيتانو".


ويحتفل حسام غالى نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب، اليوم، بعيد ميلاده الـ 40، وهو من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى القلعة الحمراء.


وعبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر، بواقع 4 بطولات دوري عام و2 كأس مصر و2 دورى أبطال إفريقيا، و3 كأس السوبر المصري، وبطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.


وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.


وفى شهر مايو عام 2018، أعلن الكابيتانو حسام غالى، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.

 

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سعد سمير تهنئة حسام غالي عيد ميلاده النادي الأهلي

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