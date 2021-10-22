قبرص لـ فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه

حرص الاتحاد القبرصي للكاراتيه على تكريم فريال أشرف نجمة منتخبنا الوطني على هامش بطولة البحر المتوسط وذلك بحضور شخصيات قيادية رياضية عالمية.



جاءت الاحتفالية في حضور رئيس الإتحاد القبرصي للكاراتيه ،رئيس لجنة الشباب في الاتحاد الدولي ،رئيس إتحاد البحر المتوسط بشير الشريف ونائب رئيس الإتحاد الدولي و رئيس اللجنة الأولمبية القبرصية و بحضور رئيس بعثة مصر للمنتخب العميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.



تم تكريم فريال أشرف بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو.



أعرب وليد الهلالي عضو مجلس الإدارة عن سعادته بهذا التكريم، موضحا أن الإنجاز التاريخي الذي تحقق جاء بفضل المجهود من قبل مسؤولي الاتحاد المصري بقيادة محمد الدهراوي.



وأضاف أن الاتحاد المصري سيواصل خلال الفترة المقبلة مسيرة النجاحات وانتزاع الميداليات في مختلف البطولات التي سيتم خوضها.