فريق رجال تنس طاولة الأهلي يفوز على ألعاب دمنهور في بطولة الدوري

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز على ألعاب دمنهور، بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري العام، التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر، مساء اليوم الجمعة.

قدم «رجال تنس طاولة الأهلي» عرضًا قويًّا ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعدما سبق وحقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية على أسوان بنفس النتيجة.

مثل «رجال تنس طاولة الأهلي» أمام ألعاب دمنهور كل من عمر بدير وشادي مجدي ومحمد البيلي، الذين قدموا مستوى مميزًا خلال لقاءات اليوم، واستطاعوا قيادة الفريق لتحقيق الفوز بنتيجة 3-0.

من المقرر أن يخوض فريق رجال تنس طاولة الأهلي مباراته المقبلة أمام الحوار يوم الجمعة المقبلة، الموافق 29 أكتوبر الجاري، على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

ويحمل «رجال تنس طاولة الأهلي» لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبد الفتاح.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.‏