بعد الطالب المثالي.. إعلام القاهرة تطرح عددا من المسابقات الفردية والجماعية

أعلنت اللجنة الرياضية بإدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن بدء الكلية فى الالعاب الرياضية.



كما دعت إدارة اللجنه الرياضية الطلاب للمشاركة فى بطولات الجامعة الرياضية للكليات للالعاب الفردية و الجماعية .



و أوضحت كلية الاعلام الألعاب الفردية وهى سباحة - تنس أرضى -تنس طولة - العاب قوى اسكواش - كارتيه -تجديف - تايكوندو - رفع اثقال - كمال اجسام و مصارعة -سلاح .

والالعاب الجماعية تتمثل فى كرة القدم - كرة طائرة كرة سلة و كرة اليد .

وأكدت الكلية على جميع الطلاب ( طلبة - طالبات ) حق الأشتراك و للمشاركة سرعو التوجه لادارة رعاية الشباي بادور الرابع بالكلية للتسجيل وعمل استمارة نشاط لدىى مسئول النشاط الرياضى .



وفى نفس السياق ، تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكلية .

ومن المقرر أن ينتي سحب استمارة التقدم للمسابقة، الخميس 25 أكتوبر، بعد أن بدأ يوم 17 من الشهر ذاته.



كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى :

* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .

* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .

* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .

* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .