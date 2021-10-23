بدء تقديم البحث الاجتماعي لطالبات بنات عين شمس.. اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي 2021- 2022 ابتداء من السبت23 أكتوبر الجاري.



وأوضحت الدكتورة أميرة في تصريحات لـ صدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي هي :

-الطالبة الراسبة

-الطالبة المفصولة

-الطالبات الخريجات

-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية

-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢:

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم )سارية وصورة شخصية للطالبة

-وفي حالة وفاة احد الوالدين او كلامها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش

-وفي حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاب

-وفي حالة ان يكون الوالد مزارع تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعد امتلاكه اي أراضي

-وفي حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة

-وفي حالة مرض الطالبة او اي فرد من أفراد الأسرة يام تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك