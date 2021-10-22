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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يشارك في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الحادية عشر في الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري؛ والذي تم افتتاحه اليوم وشارك في فعاليات الافتتاح د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية. 

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن مشاركة  مجمع البحوث الإسلامية في تلك الفعاليات الثقافية المتنوعة؛ تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف بأهمية المشاركة الفعالة في مختلف  الفعاليات الجماهيرية خاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي بما يسهم في نشر المنهج الوسطي بين الناس ويبين لهم كل ما اختلط عليهم من مفاهيم حول القضايا المعاصرة.


أضاف عياد أن هذه المشاركة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي؛ حيث تهدف إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، والتأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة.


أوضح الأمين العام أن الإصدارات العلمية للمجمع تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.
 

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