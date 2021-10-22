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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل صدام حسين في دراما 2022.. سيف عريبي يكشف كواليس العمل

بوستر مسلسل صدام
بوستر مسلسل صدام حسين

كشف المنتج العراقي سيف عريبي، بعض التفاصيل عن مسلسل صدام حسين، الذي ينوي عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2022 عبر 6 حلقات من تأليفه وإخراجه.

 

وأضاف العريبي، خلال حديثه لعدد من القنوات الفضائية، أن مسلسل صدام حسين، يتناول قصة عم حسين، السائق المصري الذي تعرف عليه صدام في القاهرة، ووفر له شقة، وعمل كسائق خاص له في قصره، ثم تزوج عراقية، وأنجب منها طفلا، اختار اسم صدام له؛ ليحمل الطفل اسم صدام حسين.


وأشار العريبي إلى أن الساعة التي يرتديها في مهرجان الجونة، وعليها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من المقرر ظهورها في العمل الدرامي الذي يضع الموسيقي التصويرية له.

سيف عريبي صدام حسين مسلسل صدام حسين مسلسل مهرجان الجونة

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