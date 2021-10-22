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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية

جابر عصفور
جابر عصفور

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية، قبل أن يغادر المستشفى منذ ساعات قليلة بعد استقرار حالته الصحية، وفقًا لما ذكره، نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خلال صفحته على موقع الفيسبوك.

وتخرج جابر عصفور من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1965، وعين بعدها معيدًا بقسم اللغة العربية بالكلية في عام 1966، قبل أن يتدرج في مناصبه العلمية حيث ترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبعدها عين أمين عام المجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرًا للثقافة خلفا للوزير السابق فاروق حسني، إلى أن استقال بعدها مباشرة من منصبه في الوزارة  لأسباب صحية، وقد تولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.

وللدكتور جابر عصفور العديد من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.

جابر عصفور وعكة صحية وزير الثقافة وزارة الثقافة التراث

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