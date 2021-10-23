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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ عباءة مغربية.. دنيا بطمة تخطف قلوب متابعيها بإطلالة أنيقة

صدى البلد

حرصت المطربة المغربية دنيا بطمة، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت دنيا بطمة بعباءة مغربية أنيقة باللون الأخضر مطعمة بالوان مختلفة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي الماكياج الناعم، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

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وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.


احدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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